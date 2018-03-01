無視梅蘭妮亞？ 川普用這動作「關愛」副總統

川普在牧師葛培理（Billy Graham）的葬禮上，被拍到用右手「橫越」梅蘭妮亞，摸著副總統彭斯的大腿。（歐新社）

2018-03-01 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、副總統彭斯和第一夫人梅蘭妮亞昨於國會山莊參加美著名牧師葛培理（Billy Graham）的葬禮。而川普在葬禮上，被拍到用右手「橫越」梅蘭妮亞，摸著副總統彭斯的大腿，貌似在安慰彭斯，引起網友討論。

綜合外電報導，昨國會山莊舉辦美著名牧師葛培理（Billy Graham）的葬禮，美國總統川普、副總統彭斯和第一夫人梅蘭妮亞皆出席，但川普被拍到用奇怪的舉動觸碰彭斯。在葬禮上，梅蘭妮亞坐在川普與彭斯的中間，而川普似乎為了要安慰彭斯，伸手橫越了梅蘭妮亞，把手放在彭斯的大腿上。

這個景象引起網友討論，網友表示「這場景太尷尬了，我無法不看」、「我可以一邊看著這張照片一邊開會」、「嘿川普！你居然無視你老婆？！」、「彭斯覺得自己被性騷擾了吧？」。有網友也指出，照片裡的梅蘭妮亞看起來「好像很開心」，稱「梅蘭妮亞慶興還好川普不是摸她」、「川普本來要摸梅蘭妮亞，但是她躲掉了，只好摸彭斯」。而梅蘭妮亞則多次在公開場合被拍到，躲掉或拒絕與川普握手。