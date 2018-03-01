新郎「婚鬧」被玩殘 法院判兒時玩伴賠償49萬

中國婚鬧導致新人受傷事件頻傳，圖為新郎慘被炸傷照片。本圖片與本新聞無關。（圖擷自網路）

2018-03-01 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國遵義市播州區一名夏姓男子2016年底時開心娶妻，卻因3名兒時玩伴「婚鬧」，不小心把他「玩殘」，還沒洞房就住院，最後怒告友人，法院日前判處3名被告須賠償10萬多元人民幣（約新台幣49萬）。

綜合中媒報導，婚禮當天夏男的3名兒時玩伴在迎親途中，為了增添趣味性，決定「弄一下新郎」，便在途中用封箱膠帶將夏男「封口」，又用繩子綑綁被害人四肢，夏男因被綑綁失去平衡，重摔在地，立刻被送醫，經過1個月左右的ˋ治療才出院，但因面部骨折落下殘疾，評定為十級傷殘。

事後3名友人誰也不肯承擔責任，導致友情破裂，最後夏男告上法院，求償12萬人民幣（約新台幣55萬元）。近日法院判定原告方夏某承擔15%的責任，被告劉某承擔15%的責任，被告朱某和周某，各自承擔35%的責任，經調解後賠償總金額為10萬餘元。

婚鬧為中國十分莫名其妙的一種「習俗」，不少中國民眾也十分反對這種行為，但是因為婚鬧而上新聞的事件仍頻傳不息，近日，中國江蘇鹽城一名新郎的爸爸在婚禮上強吻新娘的事件，也成為輿論注目焦點。