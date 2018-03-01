枇杷膏在美熱銷是自嗨？疑似中媒炒作被打臉

網上盛傳川貝枇杷膏在美熱銷至缺貨，如今被指為「中國主流媒體聯手炒作的謠言」。（擷取自推特）

2018-03-01 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕大家耳熟能詳的「川貝枇杷膏」，近日在美國爆紅，網上更盛傳已被炒至天價，不過，網路媒體「微信上的中國」稍早刊出文章，透過追溯消息源頭及相關分析，直言這次的「枇杷膏之亂」純粹是中國主流媒體的聯手炒作。

「微信上的中國」刊文指出，近期有不少媒體報導，京都念慈菴的川貝枇杷膏在美國紐約爆紅，遭美國民眾瘋狂搶購，部分報導更稱其被炒至天價，不少地區出現一瓶難求的情形，就連念慈菴枇杷膏的經銷商股價，都一度暴漲55％，可見此消息影響程度之鉅。

「微信上的中國」進一步指出，消息傳出後，諸多中國主流媒體紛紛大加渲染，將此事件塑造成中國傳統文化的一次強勢輸出，「解救遭遇嚴重流感疫情的美國民眾於水火之中」，點燃許多中國民眾內心的民族自豪感。

然而，「微信上的中國」直言，上述新聞純粹是一則「真假摻雜」的謠言，該文進一步追溯消息源頭，發現是來自《華爾街報導》的一篇專文，文內僅中性地評論「部分紐約人注意到這種能止咳的草藥液體」，且有一大部分篇幅引述專家所言，提醒民眾應注意使用相關產品的風險。

「微信上的中國」表示，《華爾街報導》原文經中國媒體加油添醋與斷章取義後，已大幅改變成「造神」文章，許多中媒接著更刻意擷取少數網路賣家不合理的價格，塑造枇杷膏「已被炒至天價」的假象，事實上在美國當地都還是能以原價購入，且貨源不虞匱乏。

「微信上的中國」總結指出，這次「川貝枇杷膏遭美國人瘋搶」的事件，說穿了就是一些中國人在被媒體誤導後的自嗨，不僅沒有提高中國的國際形象，反而只會留下笑柄，甚至可能誤導部分民眾，使其過度相信枇杷膏的療效而耽誤治療。