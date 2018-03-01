稱生命權正取得勝利 美副總統預測：合法墮胎將終結

美國副總統彭斯（Mike Pence）近日聲稱，女性的合法墮胎權可能將終結。（美聯社）

2018-03-01 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國婦女的墮胎權受到憲法保障，但美國副總統彭斯（Mike Pence）近日聲稱，女性的合法墮胎權可能將終結。

綜合外電報導，美國副總統彭斯本週二出席反墮胎團體「Susan B. Anthony List」和「生命問題研究所」（Life Issues Institute）在田納西州舉辦的活動，並在其中演說表示，可能會取消受美國憲法保障的婦女墮胎權。彭斯說，美國政府已在過去一年採取各項限制美國和世界各國合法墮胎的措施，包括允許各州暫停對生育計畫中心的補助，和恢復「墨西哥市政策」，該政策要求美國政府不得資助任何進行或推廣墮胎的外國非政府組織。

彭斯也樂觀認為，支持生命權正逐步在美國取得勝利，稱「我們將再次於美國的法律中心恢復生命的神聖，合法墮胎會再次於我們的時代被禁止」，也稱讚川普是「美國歷史上最支持生命權的總統」，政府也會繼續推行反墮胎措施。支持墮胎團體美國墮胎權利聯盟（Naral Pro-Choice America）則反駁彭斯，稱支持反墮胎的美國政府正「努力限制婦女的身體主權」。

號稱有全世界最嚴格墮胎法的愛爾蘭，將在今年5月以公投方式決定是否維持憲法對墮胎的限制。按愛爾蘭法規規定，除非母體生命受威脅，否則一律禁止墮胎，即使女性受性侵、亂倫懷孕或胎兒嚴重畸形也不得墮胎。