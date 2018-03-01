憂「中國霸權成真」恐侵台 美學者呼籲川普應該這麼做...

2018-03-01 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕著有《中共攻台大解密》的美國學者易思安（Ian Easton）近日表示，中國為解決台灣問題投資了大量軍備，美國卻未加強對太平洋地區的防禦，恐讓「中國成為亞太地區的霸權變成現實」，並呼籲美國除了軍事以外，也應加強和台灣在政治上的交流。

《美國之音》報導，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安，昨日發表文章呼籲，美國應該加強與台灣間的合作，否則台美關係會「由中國主控」。易思安指出，「如果沒發生重大變化，美國會持續認為台海一切都沒問題」，但若危機不斷增加，「一點小星火就可能點燃一連串事件，導致中國爆發被壓抑70年的侵略性」。易斯安也說，年初的M503航路事件，即可能引發美中衝突。

易斯安認為，美國的亞洲外交策略的核心問題之一是「民主台灣有可能被侵略」，美國應該思考「如果中國侵略台灣，我們該怎麼辦？」。易斯安建議，「川普總統及其高級顧問，應該考慮與台灣的對口進行定期交流，包括面對面和通電話」，且美方應該邀請台灣，參與國際海洋活動和領土爭端相關的協商。其他能加強的合作領域，還包括人道救援、反恐和網絡行動。

在軍事方面，易斯安提議美國國防部、駐太平洋司令部及第七艦隊司令，特別是有重要聯合作戰經驗的二星以上將領，應定期訪問台灣。若發生危機，上列人士能「提供總統對當地人文及地理環境、地形有實際瞭解的軍事判斷」，也稱美國駐台的國防官員至少必須是一星將領，而非現在僅派上校駐台。

美國參議院今天則院通過旨在「促進美國與台灣之間所有層級互訪」的「台灣旅行法」（HR535），下階段將提交至白宮交由川普總統簽署立法。