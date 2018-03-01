瑞士擁槍數量世界第3 少見重大槍擊案原因是...

瑞士公民擁槍私槍數量達200多萬把，數量僅次美國和葉門。圖為瑞士前總統毛瑞爾（Ueli Maurer）練習射擊畫面。（路透）

2018-03-01 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕武裝暴力問題研究機構「小武器調查」（Small Arms Survey）去年估計，瑞士公民擁私槍數量達200多萬把，數量僅次美國和葉門，但由於嚴格的擁槍規定，加上瑞士人民對槍枝的使用態度不同，因此瑞士自2001年以來幾乎沒有傳出重大槍擊案。

《商業內幕》（Business Insider）報導，研究機構「小武器調查」指出，瑞士的槍枝數量已下滑至200多萬把，許多人好奇為何擁槍數量排名第三的瑞士，卻鮮少聽到在美國頻傳的重大槍擊案件。報導指出，瑞士人喜歡槍枝，他們每年都舉辦節慶，開放13歲的青少年和少女參加射擊比賽，並教育孩子學會為「開槍」負責。

分析認為，瑞士國軍支持「武裝中立」，自1815年便開始維持中立，未再捲入武裝衝突。雖然大多數瑞士人都學會如何使用槍枝，但與美國不同的是，瑞士男性需要入伍當兵，因此許多瑞士人將槍支看成保護家園的愛國責任，和美國人擁槍想法不同。瑞士男性服兵役至退伍都佩有槍枝，但只有11%的從軍人士會在未值勤時將步槍放在家裡，大多數人的軍事武器會另外放在當地的兵工廠內。

另外，瑞士的擁槍規定已更加嚴格，也讓國內槍擊案大幅減少，雖然槍枝暴力死亡率為歐洲最高，但多數為自殺案。然而美國每人平均槍枝死亡率約是瑞士4倍，且持續增加當中，2016年美國逾3.3萬人因槍械而亡。