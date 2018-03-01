半數「虎」、「豹」不能用 德軍曝妥善率低下問題

德國國防部日前向聯邦議院遞交年度軍備報告書，顯示德軍許多重要武裝都出現妥善率低下問題，幾乎有半數武器不能立刻投入戰場。。圖為「豹2」坦克。（法新社）

2018-03-01 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部日前向聯邦議院遞交年度軍備報告書，雖然去年德軍有53個武裝系統，合計約有5000種武器，武器數與2014年相比提升了1成，但許多重要武裝都出現妥善率低下問題，幾乎有半數武器不能立刻投入戰場。

據德國《世界報》（DIE WELT）報導，德國國防部27日公布年度一份106頁的國防報告書，該份報告指出，德國國防軍的戰備水準發展遲緩，雖然與3年前相比，多出了550種武器。但許多重要武器系統的戰備狀況令人擔憂，如主戰車「豹2」總數為244輛，但只有176輛現役，其餘在維修或封存，而在這176輛「豹2」中，實際可以使用的僅105輛。

而「貂鼠式」步兵裝甲車情況稍微好一些，總數382輛中，有212輛可供操作；「PZH 2000」自走砲，在121門中，只有75門可用，運輸直升機「NH90」的總量是58架，可以立即使用的只有13架；50架「虎式」攻擊直升機，只有12架可以立即使用。

不只德國陸軍，空軍與海軍也面臨同樣問題，運輸機「A400M」15架只有3架可用，德國U艇「212型」甚至出現全部6艘潛艇都處於停用的狀況；德軍內部也出現人員短缺問題，軍士官空缺達2.1萬個。

德國國防部解釋說，由於全球安全形勢惡化導致演習和行動次數增加，武器系統損耗大為增加，因此「與以前的報告相比，幾乎所有的武器系統都有更大的需求」，德國國防部長坦承德軍在短時間內仍無法改善這種狀況，目前德軍需要2樣東西「時間與金錢」。