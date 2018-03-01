習近平「皇帝夢」早有跡象？《經濟學人》2013年就已預言

經濟學人曾在2013年5月的週刊封面，以習近平著龍袍、手執香檳杯作慶祝狀的照片加以諷刺。（擷取自《經濟學人》）

2018-03-01 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央委員會提議修憲，刪除國家正、副主席不得連任超過兩屆之規定，被外界質疑有意「復辟帝制」，讓中共總書記習近平擺脫憲法約束，無限擴張權力，對此，各國媒體紛紛加以警告，指習「企圖顛覆民主思潮」，創立屬於自己的王朝。

事實上，英國《經濟學人》就曾在2013年5月習近平初掌大權時，在刊物封面以習近平身穿龍袍，手執香檳杯作慶祝狀的照片加以諷刺，文內更稱，習近平推動的「中國夢」願景乍看之下雖與「美國夢」相似，但其中暗藏的民族主義及集權專制意味令人十分不安。

該文更以＜像1793年一樣慶祝吧（Let's party like it's 1793）＞為題，表示現以「GDP世界第二」自傲的中國，將再次面臨與西方世界的碰撞。標題提到的1793年是清朝乾隆58年，當年大清帝國GDP高達世界第3，是封建社會盛世巔峰，但從這之後大清國開始閉關鎖國，其「天朝夢」急轉直下，直到1840年英軍帶著槍砲重返中國，迫使開放貿易，此後的大清國再無力回天。

《經濟學人》進而解釋，清朝衰亡起因於過度膨脹的人口及停滯不前的經濟，急需外來的技術、資金注入新的活力，由於當時的中國屬集權專制社會，國家政策取決於皇帝個人喜好，身為獨裁者的乾隆皇帝因一念之差，將大清國推向衰敗的命運。

現今習近平漸攬大權，若成功擺脫制度約束，中國內政及外交政策將隨其個人意向改變，此時就很有可能與1793年的乾隆皇帝犯下相同的錯誤，將中國帶向另一波衰敗的命運。