稱AR15是宗教配備？ 美教會信徒攜槍戴「子彈頭冠」辦婚禮

美國一教會在本週三（28）上午於賓州舉行「槍枝婚禮」，數百信徒們手持未填彈AR-15步槍等槍枝參加儀式。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-03-01 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國校園槍擊事件不斷，近日佛州一高中更發生17死校園槍擊事件，使總統川普簽署行政命令，禁止槍枝加裝撞火槍托。但美國一教堂近日舉行「槍枝婚禮」，數百信徒在婚禮中攜帶步槍和子彈做的飾品成婚，並稱槍枝是「宗教配備」。

綜合外電報導，美國一教會在本週三（28）上午於美國賓州舉行特殊的婚禮活動，數百信徒們手持未填彈AR-15步槍等槍枝、頭戴子彈做的頭冠參加婚禮，參與者也包括信徒們的孩子，附近的小學也因此被迫停課一天。

該教會的牧師西恩（Sean Moon）祝福各對新成婚的夫妻，並祈禱「一個和平警察和民兵國度」的到來，稱信徒能「通過上帝賜給他們的權利，持有和攜帶武器，讓彼此得以互相保護和維持人類繁榮」。

該教會相信，AR-15步槍象徵著聖經《啟示錄》中記載的「鐵桿」，並鼓勵信徒攜帶武器參加儀式，表現信徒「捍衛自己的家庭、社區和天國的能力和意志」。該教會成員也稱，槍支在儀式中是「宗教用配備」。

但教會附近社區的居民表示，由於近期佛州才發生重大校園槍擊案，這場婚禮「把大家嚇壞了」，並該教會是「崇拜武裝的邪教」。參加婚禮的信徒則解釋，AR-15步槍在「對抗惡魔和精神病患者上很有用」」。

外界認為，此教會與源自南韓，由已故南韓人文鮮明創立的統一教有關聯，但有統一教教友指出，此教會應稱為「避難所教會」（Sanctuary Church），與統一教為不同組織。