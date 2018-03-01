天文學大突破！ 科學家偵測到最早恆星訊號

科學家於美國時間週三指出，澳洲西部的默奇森電波天文觀測站（Murchison Radio-astronomy Observatory）偵測到以知最早恆星的訊號。（路透）

2018-03-01 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕科學家於美國時間週三指出，澳洲西部的默奇森電波天文觀測站（Murchison Radio-astronomy Observatory）偵測到已知最早恆星的訊號，堪稱天文學上的大突破。

綜合外媒報導，澳洲西部的默奇森電波天文觀測站（Murchison Radio-astronomy Observatory）偵測到已知最早恆星的訊號，這些恆星在宇宙當前年齡不到2%的時間就存在了。科學家指出，儀器偵測到的微弱氫氣訊號，成為了大爆炸後1.8億年恆星存在的證據。

報導表示，氫是宇宙中最普遍的元素，儘管無法直接觀察到早期恆星，但恆星發出的紫外線會刺激周圍氫原子，使氫原子吸收了某個波長的電波，成為現今天文學家的研究線索。

報導引述美國亞利桑那州立大學宇宙學家鮑曼（Judd Bowman）說法，這些恆星與現在的恆星狀況不同，可能質量更大、壽命更短並呈現藍色，由氫氣和氦氣所形成，與現今恆星以碳和氧為主不同。

報導指出，麻省理工學院Haystack天文台的無線電天文學家Alan Rogers表示，這次的發現可能與氣體和暗物質之間的相互作用有關。該研究獲刊於「自然」科學期刊。