習近平登基美中進入危險期 紐時：新冷戰恐來臨！

《紐約時報》報導，習近平持續掌權，恐加劇美中兩國衝突。（法新社資料照）

2018-03-01 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共有意取消國家主席任期限制，意味著現任領導人習近平可終身獨攬大權，形同稱帝。《紐約時報》報導，習近平試圖無限期掌權，打破了美國對於中國長期以來的共識，中美關係將進入危險期，且任何遏制中國崛起的擋路石都將遭強烈對抗，中美衝突將加劇，引發一場新的冷戰。

《紐約時報》報導，習近平試圖無限期掌權，中國將進入已故領導人毛澤東時代的專制政策，《紐約時報》昨天在頭版分析，許多人認為，中國肆無忌憚地繪製自己的藍圖，與西方自由民主和市場經濟背道而馳，衝突將不可避免。

報導引述多位專家說法，其中亞洲協會美中關係中心主任奧維爾·H·謝爾（Orville Schell）表示，習近平對權力緊抓不放，加深了中國與自由民主國家之間的早已存在的裂痕。而早在習鞏固自己對中央政治局的控制之前，美國人對中國的幻滅就已經開始，不管是中國在南海炫武、在美國的大學校園政治宣傳、竊取企業機密，還是進行網路審查，中國已經逐漸疏遠美國。

也有中國分析人士表示，習近平不會像跛腳鴨那樣開始自己的最後一屆任期，他將利用新的權威，將中國推舉為全球大國，此過程恐使美中在接觸40年後發生衝突，並引發一場新冷戰。中國國家安全部下的智庫「中國現代國際關係研究院」前院長崔立如也說，在亞太地區，美國在政治和軍事方面的主導地位，將不得不重新調整。

而北京做出廢除憲法對主席任期限制之際，華盛頓前官員多表示對長期推動對華貿易感到懊悔，他們擔心，對華貿易讓北京實現繁榮，卻傷害美國利益。