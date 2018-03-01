歐盟公布英脫歐草案 2020年底分手

2018-03-01 05:20

〔中央社〕歐盟今天公布英國脫歐條約草案，訂出英國需在2020年12月31日結束過渡、徹底脫歐的期限，以及從北愛爾蘭續留歐盟關稅同盟到脫歐「分手費」等相關規定。

法新社報導，歐盟的120頁條約草案包含168個主要「條款」，以及數個充滿洋洋灑灑法律用語、主題含括廣泛的「議定書」。當中有些歐盟與英國已達成共識，但仍有部分仍待協商。

有關過渡期程，條約草案明訂過渡期自2019年3月29日開始，2020年12月31日結束過渡期，完成脫歐。

北愛爾蘭的部分，條約草案於一份所謂議定書裡指出，北愛將仍屬歐盟「共同調控區」的一部分，往返北愛無需邊界檢查。歐盟表示這是應急措施，即便生效後，也可以在日後英國找出問題解決辦法後廢止。

由於北愛形同續留歐盟關稅同盟，這部分遭英國首相梅伊（Theresa May）強烈，認為破壞英國共同巿場、威脅英國的憲法完整性。

草案規定，歐盟最高法院的「歐洲法院」（ECJ），對與英國間產生諸如撤回協議等爭議，享有司法管轄權。

有關公民權部分，條約草案規定，無論是旅居英國的歐洲公民或旅居歐陸的英國公民，只要脫歐日之前在當地住滿5年，就能無限期繼續這樣做；不過目前住在歐洲某一國家的英國公民，在英國脫歐後將不能再搬到別的歐洲國家。

條約草案另表示，英國在2019與2020年這段過渡期，將繼續「貢獻與參與」歐盟財政。草案裡缺乏所謂脫歐分手費的具體數字，不過英國先前表示，費用高達470億到520億美元之間。