英國皇室4人組同台亮相 梅根穿吳季剛洋裝

美國女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）週三（28日）和未婚夫哈利王子，以及未來的兄嫂威廉王子與凱特王妃，首度一同出席官方行程。（美聯社）

2018-03-01 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）週三（28日）和未婚夫哈利王子，以及未來的兄嫂威廉王子與凱特王妃，首度一同出席官方行程，值得注意的是，梅根身穿吳季剛設計的深藍色無袖繫帶洋裝，相當典雅大方。

綜合外媒報導，被媒體稱為英國皇室「Fab Four」的新生代4名成員，週三出席第一屆「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum），這個由威廉和哈利共同成立組織支持各項慈善與公益計畫。威廉在演講中歡迎梅根共同參與活動，當被問到與家人合作時是否出現分歧，他還開玩笑地表示，「喔！是的！」哈利則在一旁補充的確會有所挑戰，但會一起堅持。

4人並排坐在台上，凱特與梅根在中間。預產期在4月的凱特身穿一襲倫敦品牌Seraphine的藍紫色洋裝，梅根則是穿上台裔設計師吳季剛的作品，深藍色軍裝領無袖洋裝要價1415英鎊（約5.7萬新台幣）。

英國《每日郵報》還找來肢體語言專家詹姆士（Judi James）分析凱特和梅根。她說，梅根和凱特雖然坐得很近，但眼神接觸很少，凱特較為鎮靜，整個人靠著椅背，可能是懷孕影響，但她的姿勢顯示她身為皇室成員的經驗，她知道所有人都會聽她說話，不需要特別吸引他人注意。

詹姆士表示，梅根坐姿筆挺，身體稍微前傾，顯示積極想要發言和參與，與凱特姿勢放鬆相比，她顯得充滿活力。口語教練克莫德（Robin Kermode）認為，梅根多年的演藝經驗讓她游刃有餘，說話時下巴下壓，顯得充滿自信，展現她對於被拍攝習以為常。

肢體語言專家詹姆士分析凱特和梅根。她說，梅根和凱特雖然坐得很近，但眼神接觸很少。（美聯社）