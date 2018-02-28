塵封70年！日軍屠殺韓慰安婦影片首度曝光

2018-02-28 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本過去一直不願正面回應二戰時，對慰安婦所做的種種惡劣行為；日韓之間的「慰安婦協議」更是從2015簽署以來便爭議不斷。南韓《KBS》電視台於昨日首度公開1944年，日軍在中國雲南屠殺多名南韓慰安婦並埋屍的畫面，塵封70多年的影片成為了報導與證詞之外的鐵證。

從短短19秒的黑白影片可以看見，慰安婦在遭到日軍屠殺後，屍體便被任意丟棄，一具具身穿內褲的慰安婦交疊躺在土堆裡，畫面中還出現軍人前來埋屍的情景。另一個畫面則是慰安婦身上冒著白煙，疑似軍方試圖焚屍。

這段影片在首爾特別市與首爾大學人權中心共同舉辦的「中日韓日軍慰安婦國際電話會議」中被首度公開，而記下這段歷史的人，是隸屬於中美聯軍美國通信兵團164照相兵連的士兵鮑德溫（Baldwin）所拍攝。據悉，這份影像資料曾被保管在美國國家檔案與文件署（NARA）長達70多年。

在影片曝光之前，關於日軍屠殺慰安婦，僅能透過受害人的證詞以及新聞報導了解，如今影片發布後，不僅引起相當多討論，更引發大批南韓及中國網友痛批「勿忘國恥」、「願無辜的靈魂能得到安息」，更形容日軍的行為惡劣至極，簡直到了喪心病狂的地步。

在會議上還有公開慰安婦遭屠殺的14份檔案及2份照片資料，其中報告上明確記載「日軍射殺30名朝鮮裔女性。」儘管如此，仍有不少人質疑影片的真實性。