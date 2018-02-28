揮霍父親逾29億遺產 貓王女兒敗光金山剩41萬

現年50歲的貓王獨生女麗莎瑪莉，其在1993年25歲生日時，繼承1億美元的遺產，但因財務管理不當，現只剩1.4萬美元現金。（歐新社）

2018-02-28 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國流行歌壇傳奇人物貓王（Elvis Presley）在1977年過世，其獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）在1993年繼承了高達1億美元的遺產，一份法院紀錄曝光顯示，麗莎瑪莉揮霍無度，如今1億美元（29.3億元台幣）的遺產僅剩1.4萬美元現金（41萬元台幣）。

綜合外媒報導，現年50歲的貓王獨生女麗莎瑪莉，其在1993年25歲生日時，繼承1億美元的遺產，但她向法院控訴前經紀人席格爾（Barry Siegel）財務管理不當，害她將父親遺留給她的1億美元敗光，現只剩1.4萬美元現金，還背負50萬美元（1465萬元台幣）的卡債，麗莎瑪莉要向前經紀人索賠1億美金。

席格爾不甘示弱反擊，稱麗莎瑪莉揮霍無度的奢侈生活才是敗光遺產的主因，前經紀人稱自己多次勸告她但其仍置若罔聞，席格爾批：「她現在的財務與個人的不幸，只能歸咎她自己。」前經紀人也向法院追討麗莎瑪莉所積欠他的80萬美元（2350萬元台幣）。