美最高法院重大裁定 移民等候遣返期間不得保釋

美國最高法院週二裁定，移民在等候遣返決定期間將不具保釋權利。（美聯社）

2018-02-28 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院週二（27日）裁決，移民遭逮捕等候遣返決定期間，將不得擁有要求保釋的權利，這項裁定被視為保護移民人士一大挫敗。

綜合外媒報導，在大法官卡根（Elena Kagan）迴避的情況下，美國最高法院8名大法官以5比3的票數，推翻下級法院裁定，認定包括具合法身分及尋求庇護難民在內的移民，並不具有定期舉行保釋聽證會的權利。

報導指出，針對許多移民未獲保釋權利的情況，「美國公民自由聯盟」多年前提起集體訴訟，控訴聯邦政府未予移民應有之保釋權利，導致眾多移民在獲判強制遣返前，被拘留超過半年，有的案例甚至超過幾年時間。

對此，第九巡迴上訴法庭去年做出裁決，聯邦政府若拘留移民超過6個月，便須提供保釋聽證會，以評估是否予以保釋，特別是沒有危險性或不對國安造成威脅的移民，在首次保釋聽證會舉行後，聯邦政府每6個月都需要再舉行1次聽證會。

美國總統川普主導的政府因而向最高法院提起上訴，如今最高法院裁定，未來移民在等候遣返期間將不獲得保釋權利。對此，反對這項裁決的大法官布雷爾（Stephen Breyer）罕見地發表評論，呼籲政府應「回顧美國獨立宣言中有關權利的部分」，強調「每個人擁有某些不可剝奪的權利，其中包括『自由』。」