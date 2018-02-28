奇特！ 歐研究：討厭體味者傾向支持川普

研究結果指出，對體味反感的人，較傾向支持川普。（彭博）

2018-02-28 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕近期一項奇特的科學研究指出，易對「濃郁」體味反感、作嘔的人，較傾向支持獨裁領袖，支持美國總統川普的可能性也比較高。

綜合外媒報導，義大利大希臘大學（Magna Graecia University）、瑞典先進研究委員會（Swedish Collegium for Advanced Study ）和瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University），近期研究「體味厭惡度」和「政治立場」之間的關聯。

研究團隊針對來自各國的750名受試者，進行線上問卷調查，詢問對體味的反感程度（body odour disgust sensitivity）、政治立場，另也針對其中391位受試者，調查2016年美國大選「支持哪位候選人」等相關問題。

研究領導人，義大利大希臘大學學者柳薩（Marco Liuzza）指出，本研究以探討「右翼獨裁主義」為主要方向，團隊認為獨裁主義者有「向外界宣揚侵略性政策」的特質，再進一步調查「對體味的反感程度」和「政治立場」兩者間的關聯性。

負責研究的歐洛夫森博士（Jonas Olofsson）強調，「當人對體味產生厭惡時，反感情緒也有可能蔓延至其他事物」，研究結果顯示，特別會對體味感到反感的受試者，較偏好支持能「確保現狀、壓制激進抗爭行動的獨裁者」，且「相較於對體味無感的人，討厭體味的受試者，較傾向支持川普。」