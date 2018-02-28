人類會接觸外星人嗎？加來道雄預言：會在本世紀內...

知名日裔美籍理論物理學家加來道雄（Michio Kaku）近日表示，地球人與外星人的「第一次接觸」，可能會在本世紀內發生。（法新社）

2018-02-28 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕知名日裔美籍理論物理學家加來道雄（Michio Kaku）近日表示，地球人與外星人的「第一次接觸」，可能會在本世紀內發生。

綜合外電報導，知名日裔美籍理論物理學家，同時也是科學知識推廣者加來道雄，21日在美國社群網站《Reddit》上回答網友問題。有網友問，「如果我們聯繫上外星文明，會發生甚麼事？我們如何與外星人溝通？」

加來道雄回應，「我個人認為，在本世紀內，我們會以收聽外星人無線電通訊的方式，與外星文明接觸」。但加來也稱，「與外星人交談會很困難，因為他們大概在幾十光年外。所以我們必須破譯他們的語言來了解他們的技術水平」。

加來接著用把文明分成3等級的卡爾達肖夫指數（Kardashev Scale）指出，「外星人是類型I、II還是III？ 他們的意圖是什麼？ 他們是侵略性還是和平的文明？」。加來也開玩笑稱，外星人「也可能在白宮草坪上並宣布他們存在」，但說這應該不太可能，因為對外星人而言，「地球人就像叢林裡的野生動物，不值得交流」。

按卡爾達肖夫指數，I型文明會使用故鄉行星所有可用的能量，II型文明則利用其行星所環繞的恆星所有的能量，III型文明利用其所處星系的所有能量。

除了加來道雄，物理學家霍金也曾預測人類會接觸外星人，但認為人類遇到外星人的狀況，「可能就像美國原住民遇到哥倫布」一樣，不會有太好的結果。