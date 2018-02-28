古巴雪茄節20週年開跑 中國將成最大出口市場

古巴雪茄節於26日開跑，活動為期5天。（路透） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2018-02-28 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的古巴雪茄節，26日於首都哈瓦那開跑，吸引了各國雪茄生產商、經銷商、品鑑專家、收藏家、愛好者前來參加。

綜合媒體報導，在當天舉行的記者會上，古巴國營雪茄集團「哈伯納斯」（Habanos S.A）也發表了2017年度業績。數據顯示，該集團去年在全球共銷售約45億根雪茄，佔了全球市場比例高達70%，銷售額也成長了約33%，首度達到5億美元（約新台幣147億）。對此，集團副總裁羅培茲（Jose Maria Lopez）表示，受惠於中國需求，得以讓訂單大幅增加，他更強調，中國目前已成為第三大古巴雪茄出口市場，僅次於西班牙和法國，「未來，中國很有可能成為古巴雪茄的最大出口市場。」

儘管去年颶風伊爾瑪（Irma）重創古巴，引發哈瓦那地區嚴重淹水，災情損失慘重；然而，種植煙草的古巴西部比納爾德里奧省（Pinar del Rio）大片的菸草原，並沒有受到太大影響，幸免於難。

雖然美國總統川普在去年6月宣布古巴旅遊禁令，雪茄的銷售量依然沒有受到影響，羅培茲說：「就算川普執行這項命令，我相信2018的雪茄銷量還是會持續成長。」

古巴雪茄集團成立於1994年，在世界150多個國家和地區設有辦事處。不僅在國際上享有盛譽，也被許多人認為是世界上最好的雪茄之一。本屆雪茄節迎來20週年慶典，為期5天的活動，雪茄愛好者將有機會前往比納爾德里奧省，一窺菸草生産過程以及古巴雪茄文化等。

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古巴雪茄節吸引許多人從各個國家前來共襄盛舉。（路透）