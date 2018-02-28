她用自己母奶實驗抗菌力 看到結果喊「胸部太神奇！」

英國一主修生物學的媽媽威爾森（Jessica Wilson）用自己的母乳做實驗，比較母乳和配方奶粉的抗菌力。實驗結果發現，母乳的抗菌力比奶粉還強。（圖片擷取自Jessica Wilson臉書頁面）

2018-02-28 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國一主修生物學的媽媽威爾森（Jessica Wilson），親自用自己的母乳做實驗，比較母乳和配方奶粉的抗菌力。實驗結果發現，母乳的抗菌力比奶粉還強，威爾森表示，「胸部真的很棒也很神奇！要為自己的母乳驕傲」。

綜合外電報導，英國一主修生物學，育有一17月大小孩的年輕媽媽威爾森，20日在臉書貼出用自己的母奶做的抗菌實驗，比較母奶和配方奶粉的抗菌力。威爾森把自己的母奶和未知配方的奶粉，分別放入有藤黃微球菌的培養皿中，並於24小時後紀錄結果。

威爾森在貼文中說，結果發現，裝有母乳的培養皿中，可看見有一半的細菌消失，而裝配方奶粉的培養皿沒有太大改變。威爾森表示，「胸部真的很棒也很神奇！要為自己餵小孩的母乳感到驕傲」。

威爾森的貼文目前已累積約1萬2千次分享和14萬讚，也累積2千多條討論，有網友同樣表示「母乳超神奇！」「有母奶真好」，但也有網友批評，威爾森的實驗可能傷害了某些無法親自哺乳，改以奶粉代替的母親，稱「有人因為不能哺乳而有嚴重的憂鬱症」。另有網友表示，「母親之間應該互相幫助，不是彼此對立」。