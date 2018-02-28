面對中國廢主席任期限制 美國務院強調制度重於人

2018-02-28 13:05

【駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導】美國國務院今天發表聲明，對中國人權律師李柏光的突然過世感到哀傷。國務院發言人諾爾特今天在記者會上被問到對中國有意廢除憲法中對國家主席任期的限制時強調，強健的制度比個別領導人更重要。

國務院在聲明中說，李柏光致力於護衛弱勢族群者的權利，包括宗教上的少數族群。兩週前，李柏光還曾到華府出席祈禱早餐會，並代表這些族群與國務院資深官員會面。

李柏光曾獲美國民主基金會獎章，是知名的中國人權律師，他於二月二十六日突然病逝，死因受到外界質疑。

諾爾特表示，美國一直在密切關注中國的情勢以及各界有關廢除主席任期限制的反應。強健的制度是美國的基本自由之一，美國相信這比個別領導人更重要。推動人權與民主治理是美國外交核心成分，這也是一個穩定、安全與有效運作的社會的必要根基。美國對推展個人權利、人類尊嚴，以及全球的繁榮所做的承諾毫不動搖。

中共中央政治局委員、即將出任副總理的劉鶴目前正在華府訪問，但美國國務院及貿易代表署今天都不願意證實劉鶴是否與國務卿提勒森，以及貿易代表萊海澤會談，異常低調。中國媒體日前報導，身兼中央財經領導小組辦公室主任的劉鶴於2月27日至3月3日訪美。

據了解，中國官方在上週一才通知美方劉鶴有意來訪，並取得由美方出面邀訪的共識讓劉鶴到華府，時間是在中共中央委會提議修憲廢除國家主席任期之前。他預定會見的對象包括美國總統川普、商務部長羅斯、財長努勤、白宮國家經濟委員會主席柯恩和萊海澤等美方財經決策官員。消息人士說，劉鶴內定兼任央行行長，原本也有意與美國聯準會主席鮑爾會談，但因劉的人事任命尚未公佈，美方無意做這項安排。

據了解，中國國務委員楊潔篪二月九日與十日訪問華府時，曾與川普和提勒森會談，美方雖同意今年進行安全與外交對話，但不願承諾與中方恢復美中全面經濟對話。美中在經貿議題方面的矛盾日益加劇，加上商務部已將針對鋼鐵、鋁製品的「232調查」送交白宮，貿易代表署也啟動了針對中國的301調查，劉鶴此行重點應在溝通化解美中可能的經貿衝突。