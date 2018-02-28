2020東京奧運吉祥物出爐！ 網友全都傻眼了...

2020東京奧運吉祥物（左）和殘奧吉祥物（右）出爐，設計者谷口亮（前右）開心拿著小型模型。（歐新社）

2018-02-28 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020日本東京奧運、殘奧吉祥物出爐！最終採用福岡縣43歲設計師谷口亮的作品，吉祥物名稱還須討論後才能決定，預計在今年夏天公布。但PTT網友們看到東奧吉祥物後紛紛傻眼，多數都是負面評價。

據《NHK》報導，東奧、殘奧吉祥物徵選，先由專家審查出3個候補名單，再讓全國小學生投票決定。谷口亮設計「市松模樣（方格交錯）」並繪上奧運賽徽的吉祥物，獲得10萬9041票。第二名招手貓和神社狛犬的組合拿到6萬423票、第三名以狐狸和狸貓為模型的設計得到3萬5291票。

谷口亮創作的奧運吉祥物整體來說是深藍色的，臉上是戴了靛藍面具一般方格圖案，有著湛藍眼睛，象徵著傳統與近未來融為一體的感覺。殘奧吉祥物則是以粉紅色為基底，特色是桃紅色眼睛、耳朵周圍和臉頰帶有櫻花花瓣的設計，並穿著粉紅色方格圖案斗篷，是個「帶有櫻桃觸角和超級力量的酷角色」。

台灣網友們對於東奧吉祥物貶多於褒，不少人力推第三名的狐狸和狸貓比較好看，許多網友更認為這些方格看起來像是馬賽克。一名網友則說，由小學生來決定最終作品，有這樣的結果不讓人意外。