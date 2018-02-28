柬埔寨民主倒退 美將削弱其援助

2018-02-28 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國人權組織「自由之家」（Freedom House）曾在上個月發表「2018年度世界自由報告」，其中柬埔寨就被點名列為「不自由國家」（Not Free）。除此之外，柬埔寨先前也傳出政府監控網路的使用，影響人民的言論自由，被美國稱之為「民主的倒退」，而美國也宣布將慢慢取消部分對柬埔寨的援助。

柬埔寨言論與集會結社自由的限制趨嚴，甚至利用監禁或暴力的方式來威脅異議人士，如去年就有一些異議人士與政治人物，因為批評政府與越南邊界「牽扯不清」，被法院判刑入獄。據傳柬埔寨現任首相洪森（Hun Sun）為了在今年選舉贏得選民的支持，甚至在全國各地建立「網路單位」項目，在社交媒體發表支持政黨的訊息，並抨擊反對和批評政府的聲音。

同時柬埔寨當局也強迫關閉具有獨立性的英文報柬埔寨日報（The Cambodia Daily），以及關閉部份廣播電台，並宣布社交網散播或發表譴責政府的評論將被以判國罪論處。柬埔寨政府上述的行為，均是侵犯政治權利，反對自由言論，因此使柬埔寨自由度倒退。

根據《美國之音》的報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示，柬埔寨的控制言論自由，此舉未能體現人民真實的意義。目前美國已削減對柬埔寨軍事與民用等方面的援助，桑德斯說：「但我們會繼續支持醫療、農業、地雷清楚等其他『支持柬埔寨人民』的項目」。對此柬埔寨政府尚未做出回應。