笑稱「尼羅河有寄生蟲」 埃及女歌手遭判監禁6個月

2018-02-28 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕埃及一知名女歌手謝琳（Sherine Abdel Wahab）因為曾開玩笑稱「尼羅河的水有寄生蟲」，遭判處6個月監禁。

綜合外電報導，謝琳為埃及著名女歌手之一，也是歌唱節目阿拉伯語版《好聲音》（The Voice）的評委，卻因為2016年一段音樂會影片遭判6個月監禁。謝琳在影片中，被粉絲要求唱一首名為「你喝尼羅河的水了嗎？」（Mashrebtesh Men Nilha）的歌，謝琳則開玩笑回答「喝尼羅河的水會讓我感染血吸蟲，還不如喝礦泉水」。謝琳的回答使她在本週二（27）被判監禁6個月，罪名是「冒犯埃及」。此外，謝琳也因「散播與尼羅河有關的假消息」遭罰1萬埃及鎊（約新台幣1萬6千元）。

謝琳以5000埃及鎊（約新台幣8千3百元）保釋，全案仍然可上訴。謝琳也已在她的臉書上貼文道歉，表示自己「開了愚蠢的玩笑」，並向「埃及和埃及人道歉，也全心全意對我造成的冒犯感到痛苦和難過，我保證未來會更加警惕」。「埃及音樂家聯合會」（Egyptian Musicians Syndicate）則以謝琳「不當嘲諷埃及」為由，禁止謝琳在埃及演出。

除了謝琳，埃及一女歌手艾哈邁德（Shaimaa Ahmad）也曾因在她的MV中，於一群男性面前「吃香蕉」和把牛奶淋在香蕉上，被警方以「煽動淫亂罪」逮捕。