史上最大！澳劇毒漏斗蜘蛛現身 毒液卻可救人命

澳洲爬行動物公園近期發現園內史上最大的雪梨漏斗網蜘蛛，展足將近8公分。與內文同種蜘蛛。（示意圖，擷取自維基百科）

2018-02-28 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕位於澳洲雪梨的「澳洲爬行動物公園（Australian Reptile Park）」，最近發現1隻巨大的公漏斗網蜘蛛（funnel web spider），其展足長度將近8公分，是該園區有史以來體型最大的公漏斗網蜘蛛。

根據澳媒《Yahoo!7》報導，雪梨漏斗網蜘蛛（Sydney funnel-web spider）是六疣蛛科的中大型蜘蛛，攻擊性十分強，且毒液帶有劇毒，人類被咬傷若不及時醫治，將有喪命的危險。園方表示，這隻巨大的漏斗網蜘蛛，已投入該園區的「抗毒計畫」，未來將貢獻自己的毒液，用於生產「抗毒血清」，治療不慎遭叮咬的民眾。

報導指出，該巨型漏斗網蜘蛛展足長（單側第1步足至另側第4隻步足間的距離）約7.8公分，體型園內史上最大，今年初被專家發現後便被送至園區內，研究團隊利用漏斗網蜘蛛兇猛的天性，挑釁並誘使其採取攻擊姿勢，趁機取走毒液。園方表示，去年園內共對全數毒蜘蛛取毒超過3500次，今年更可望提高至5000次。

值得一提的是，與其同屬六疣蛛科的台灣巨型上戶蛛（又稱長尾蛛），同樣也以性情凶猛、毒性強大著稱。與雪梨漏斗網蜘蛛相同，台灣巨型上戶蛛並不在空中結網，而在岩壁間建築「漏斗狀」巢穴，偶爾捕食過路的小型節肢動物。由於台灣巨型上戶蛛體型龐大、數量稀少，飼養難度又大，使其成為養蛛人士眼中的夢幻逸品，更享有「台灣蛛王」的美名。