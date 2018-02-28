今年2度派機侵入「防空識別區」南韓召中國大使抗議

中國軍方曾於上月底派出運8運輸機進入韓國防空識別區，引發南韓嚴正抗議。（資料照，國防部提供）

2018-02-28 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕繼上月底派機飛越蘇岩礁進入南韓防空識別區，中國昨天再度派出軍機飛入其防空識別區，南韓當局除派出戰機監視外，昨晚更召見中國駐韓大使邱國洪表達強烈不滿，呼籲類似事件勿再度發生。

根據《韓聯社》報導，昨日上午9時34分許，中國1架疑似運9（Shaanxi Y-9）運輸機從蘇岩礁（南韓稱：離於島）西南方向飛入南韓「防空識別區」，遠端繞韓偵察4小時27分，下午2點1分飛離南韓「防空識別區」。此次為中國軍機今年第2次飛入南韓防空識別區。

報導指出，面對中國軍機多次飛入韓國防空識別區，南韓外交部目前正與國防部緊密合作，事件發生後，南韓國防部已召見3名中國武官，外交部副部長也召見中國駐韓大使，希望透過外交、軍事等手段，敦促中方防止類似事件再度發生。

由於蘇岩礁位於中韓專屬經濟區主張重疊區，雙方曾對該區有多次爭議，南韓媒體曾多次以「中方無端進入南韓防空識別區」等為題報導，對於類似報導，中國官媒一度回嗆「韓媒很矯情」，更堅稱中方軍機進入南韓防空識別區「很正常」。