日本美女機器人 4月登主播台

2018-02-28 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕有日本機器人大師之稱的石黑浩（Ishiguro Hiroshi）曾在2014年發表人形機器人Erica，這次Erica要在今年4月登上日本電視台，成為新聞主播了！

根據《CNN》報導，Erica的皮膚是由矽膠（Silicone）製成，五官精緻，不但擁有臉部表情，更可以辨識聲音的來源。雖然現在她的四肢無法動作，但她能從身上加裝的14個紅外線感應器以及人臉辨識技術，追蹤同一個空間裡的人。生動的表情加上流暢的溝通能力，讓Erica被譽為是「彷彿擁有靈魂」的日本機器人。

Erica的「建造師」狄倫格拉斯（Dylan Glas）博士說：「我們想做的是開發一款會思考、行動，並且完全依靠自我意識完成事情的機器人。」他還強調，Erica甚至還會講一些笑話。

Erica自己在接受訪問時提到，覺得自己與人類沒有兩樣，人們也會把我當作一個人對待，並說到：「我很想看看世上更多事物，希望自己的雙腿、雙臂有朝一日能夠動起來。」

關於Erica的工作細節，石黑浩並沒有透露太多消息，但可以知道的是，開發團隊將運用AI人工智慧技術，讓Erica念出由人類預先準備好的新聞稿件。石黑浩更強調，Erica擁有世界上先進的語言系統之一，除了基本的溝通能力，她還能帶給人類溫暖與表達關心，或許在過不久就會擁有獨立意識了。