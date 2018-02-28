習近平震怒！傳《新華社》搶先曝光「稱帝」夢遭清算

傳出習近平對於此「稱帝」消息曝光十分震怒，最早爆出此消息的官媒《新華社》遭中共最高層清算，相關編輯及負責人都被撤職，新華社領導被要求檢討。（歐新社）

2018-02-28 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國擬修憲取消國家主席任期上限惹議，傳出習近平對於此消息曝光十分震怒，最早爆出此消息的官媒《新華社》遭中共最高層清算，相關編輯及負責人都被撤職，新華社領導被要求檢討。

據香港《蘋果》報導，中共中央委員會提議修憲，廢除國家正、副主席不得連任超過2屆之規定，被質疑替中共總書記習近平終身掌權鋪平了道路，實現其「稱帝」美夢；此消息最早是由官媒《新華社》所披露，25日下午3點許，《新華社》以英文搶先發布Urgent（急電）：〈CPC proposes change on Chinese president’s term in Constitution〉（中共中央建議修改憲法中國家主席的任期），內容「中共中央建議從憲法中刪除國家主席副主席任期不能超過兩屆的表述。此建議在週日發布。」

《新華社》在2個小時後，才以中文報導中共有關修憲建議全文，不過其中有關國家主席任期的修改，並沒有單獨把它拿出來說明。

不料《新華社》的英文快訊引發中共高層不滿，當局將此事件定性為「嚴重政治失誤」，傳出相關編輯及負責人都遭撤職，新華社領導要寫檢討報告，香港《蘋果》致電《新華社》求證，對方不願證實此消息。

有不願具名的北京消息人士證實此傳聞，消息人士指出《新華社》對外英文稿一向由英文編輯部門自己決定，根本不會給外部單位審批，痛批高層作賊心虛，不願讓媒體關注或炒作此事，所以就無理處分媒體人，「他們這麼做，只會讓新華社對外部未來無法工作，也是他們是作賊心虛、缺乏自信的表現。」