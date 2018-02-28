金正恩巴西假護照曝光！ 曾用來申請多國簽證

金正恩的巴西假護照。（路透）

2018-02-28 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩和其已故父親金正日的巴西護照影印本曝光！根據《路透》等外媒報導，金氏父子在90年代曾透過詐騙取得巴西護照，藉以用來申請西方國家的簽證，這個消息由5名歐洲資深安全人士證實。

過去雖有傳出金氏家族持假護照入境他國，但始終沒有證據曝光，不過《路透》此次直接公開金氏家族使用他國護照的複印件。1位匿名的西方安全人士表示，「他們（金氏父子）使用的巴西護照，上面清楚顯示了金正恩和金正日的照片，這些護照是從該國的駐外大使館獲得的。」

這名人士進一步指出，「這證實他們（金氏家族）旅行的願望，也指出北韓的統治家庭在試圖建立一條可能的逃生路線。」另有一名不具名巴西人士說，這兩本護照交給領事館要求籤發時，是全新空白的合法文件。

其他4名歐洲資深安全人士向路透社證實，金正恩和金正日持有的這兩本巴西護照，金正恩署名為「Josef Pwag」，出生日為1983年2月1日、金正日則署名為「Ijong Tchoi」，出生日為1940年4月4日，此護照被用於申請至少2個西方國家的簽證，護照也可能被用來前往巴西、日本、香港。

目前北韓駐巴西大使館拒絕發表評論，巴西外交部表示正在調查此事。