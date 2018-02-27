與ISIS有何不同？土耳其總統鼓勵女童為國捐軀惹議

2018-02-27 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）上週六出席「正義與發展黨」（AKP）集會時，現場請1名年僅6歲的小女孩上台，鼓勵她為國捐軀，讓小女孩當場嚇到哭了出來，引起土耳其大眾批評「虐童」。

綜合媒體報導，土耳其總統艾多根於上週六在所屬黨派集會上演講時，臨場邀請台下1位身穿軍服、戴著土耳其陸軍貝雷帽的6歲女童蒂拉斯（Amine Tiras）上台，蒂拉斯邊哭邊走上台，艾多根試圖安撫他，安撫一陣之後，便指著蒂拉斯口袋內的土耳其國旗說，「如果她為國捐軀，真主會用國旗包裹她」。更追問蒂拉斯是否已經做好準備，蒂拉斯只能淚流滿面地回答「是的」，艾多根最後彎下腰親吻女孩的臉頰，卻仍止不住蒂拉斯的眼淚。

這場艾多根與女童蒂拉斯的互動在網路上廣為流傳，土耳其新聞機構都形容蒂拉斯是勇敢而堅決的女孩，但網路上大部分的民眾都不這麼想，一面倒地指責艾多根將女童當作政治工具，服軍役、愛國主義、為國捐軀，對6歲的小女孩而言未免過於沉重。紛紛在網路上大罵艾多根虐待兒童，「他還只是個孩子，你不會希望1個孩子死去，更不會說孩童的死去是在履行真主的旨意！」、「難道艾多根也會對他的孫子說同樣的話嗎？」，更有網友批評艾多根的想將孩子送上戰場的觀念，根本和伊斯蘭國（ISIS）相差無幾。

土耳其的愛國軍事主義已經存在很長一段時間，「每1位土耳其人生來都是戰士」，更是土耳其人朗朗上口的金句，透過活動宣揚愛國主義在土耳其也並不少見，但這次艾多根顯然做得太過，引起土耳其大眾強烈不滿。