墨國人集體與「樹」結婚 男影星籲重視環境保護

墨西哥環保人士25日集體於瓦哈卡州聖哈辛托阿米爾芭鎮，舉行「與樹結婚」活動。（法新社）

2018-02-27 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥環保人士25日集體於瓦哈卡州聖哈辛托阿米爾芭鎮，舉行「與樹結婚」活動，女子身穿白色禮服擁抱親吻樹幹，並宣誓效忠婚姻。秘魯男演員托雷斯（Richard Torres）藉此警告，環境威脅將變得不可逆，而政治領袖需負起部分責任。

綜合媒體報導，「嫁樹」這項活動為印加的傳統儀式，是為了感激大地之母，藉此呼籲保護自然、停止非法濫墾，並希望外界能關注到瓦哈卡州被犯罪集團所控制的非法濫墾問題；後來由投身環保運動的秘魯男演員托雷斯號召男女與樹結婚，以提高人們對環境問題的重視，不過這場婚禮實際上不具有法律約束力，因為這些樹沒有辦法出於自己的意願說出「我願意！」（Yes，I do）。

托雷斯於2014年與哥倫比亞波哥大國家公園的樹結為連理，去年再「納妾」娶了阿根廷首都宜諾斯艾利斯的一棵樹，盼能拯救達數以千計的樹木。托雷斯警告，環境威脅將變得不可逆，而政治領袖需負起部分責任，並認為環境保護應列為政治人物的主要政見及承諾，因為他們擁有足夠的金錢投資、種植樹木，甚至幫助當地的原住民，但他們卻選擇帶來災難。

墨西哥約有三分之一的土地面積被森林覆蓋，非法濫伐的問題始終無解，主要由犯罪集團控制；而瓦哈卡是墨西哥森林砍伐最嚴重的州之一。