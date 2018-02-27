SpaceX發射衛星供覆蓋全球WiFi 馬斯克最擔心被「這國」擊落

馬斯克擔心，中國可能基於不滿「SpaceX」向全球提供WiFi服務的「星鏈」（Starlink）計劃而「打掉我們的衛星」。（美聯社）

2018-02-27 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕太空探索技術公司「SpaceX」本月8日成功發射新型「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載火箭，22日又發射兩枚用於可向全球提供WiFi服務的「星鏈」（Starlink）計劃原型測試衛星Microsat-2a 和 Microsat-2b。創辦人馬斯克表示，未來將與不同國家個別達成使用協議，但中國可能基於不滿「SpaceX」的做法而「打掉我們的衛星」。

據《BBC中文網》昨（26）報導，馬斯克本月在22日發射兩顆試驗衛星Microsat-2a 和 Microsat-2b，作為向全球提供WiFi服務的「星鏈」（Starlink）計劃起頭。馬斯克也在推特上表示，兩顆衛星已開始運作，相應區域的用戶可在手機上接收這兩顆衛星的訊號，其 WiFi ID分別為「 Tintin A」和「Tintin B」，密碼是「martians」（火星人）。

馬斯克曾於2015年表示，未來將會「與不同的國家達成協議允許其國民接入」，但「這是需要一個國家一個國家談」，而對於中國，馬斯克則擔心「如果他們對我們的做法不滿，他們會打掉我們的衛星，這就不太妙了」。馬斯克也認為，中國「能做到這一點（打掉SpaceX的衛星）。所以我們大概不會在那裡提供服務」。