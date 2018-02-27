斯洛伐克記者中彈陳屍家中 警方：恐因揭發逃漏稅惹殺機

當地警方表示，不排除因報導內容而惹來殺機。（法新社）

2018-02-27 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕中歐內陸國斯洛伐克一名男記者與女友在家中遭人射殺身亡，這名記者負責逃漏稅偵查報導，警方懷疑兩人「遭人滅口」，因案件敏感度甚高，立刻引起國際關注。

綜合外媒報導，當地警察總長加斯帕（Tibor Gaspar）表示，死者為當地新聞網站「Aktualne.sk」27歲的記者庫恰克（Jan Kuciak）及其女友庫斯尼羅娃（Martina Kusnirova），兩人在首都布拉提斯拉瓦東部城鎮住家內被槍殺，庫恰克胸口中彈、女友則頭部中彈，雙雙倒臥血泊當場身亡。

警方預估兩人於上週四（22日）至本週日期間遇害，不排除因為庫恰克最近在調查報導一名商人的逃漏稅新聞有關，懷疑死者遭相關人士殺害。但警方並未透露進一步詳情。

庫恰克的工作主要就是偵查逃稅，據他最新報導，內容提到一名商人透過不動產買賣給自己的開設的公司避稅。在此之前，庫恰克曾向警方報案，表示自己遭一位名為科茨納（Marian Kocner）的商人威脅。

斯洛伐克總理菲佐表示，如果庫恰克遇害與採訪工作有關，是針對國內新聞自由及民主的前所未有攻擊。

南歐島國馬爾他的知名反貪女記者兼部落格主加莉西亞（Daphne Caruana Galizia），去年10月16日疑因調查與揭發馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）的貪腐案件，遭汽車炸彈攻擊身亡，當時歐盟執委會雖強力譴責此一行為，但不料憾事仍發生在庫恰克身上。