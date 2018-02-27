由你玩4年？ 日本逾半大學生1天讀書時間為0

日本全國大學生活協同組合聯合會日前針對大學生讀書習慣做調查，赫然發現竟有53%大學生一天的讀書時間為0。（歐新社）

2018-02-27 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本全國大學生活協同組合聯合會日前針對大學生讀書習慣做調查，赫然發現竟有53%大學生一天的讀書時間為0，過半學生沒花時間在讀書上，這是該協會自2004年將讀書時間納入調查項目後首例，顯示年輕一代「遠離書籍」狀況明顯。

據日本《共同社》報導，〈第53回學生生活實態調查〉報告27日出爐，調查顯示，日本大學生一天的平均讀書時間僅僅為23.6分鐘，而回答讀書時間為零的學生突破半數，達到53.1%，較去年增加4%，文組讀書時間掛蛋佔48.6%，理組54.5%；而打工學生中回答讀書時間為零的佔54.5%，未打工學生為49.4%。

同志社大學副教授濱島幸司分析指出，這意味著學生從小到高中為止的學習都沒有真正養成讀書習慣；此外大學生生活費中書籍費的金額及支出佔比均為1970年以來新低，其中通勤生為1340日元（約新台幣368元），住宿生為1510日元（約新台幣414元）。

此次調查於2017年10至11月實施，訪問來自日本30所國公立及私立大學的共10021名學生。