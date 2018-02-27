習近平想稱帝？ 美專家：恐已在黨內遭遇阻力

2018-02-27 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕針對中共提議修憲取消中國國家主席任期限制，華盛頓智庫卡內基國際和平基金會副總裁包道格（Douglas H. Paal）認為，中共在此之前召開一系列非常規會議，代表這項提議在黨內遇到了阻力，此刻提出，可能是當作試探。

據《美國之音》報導，對於取消國家主席任期限制，中國官媒新華社用「一時激起千層浪」來形容此況。《紐約時報》則表示，此項宣布無疑是中共總書記習近平打算更長久地掌握實權。

包道格接受《美國之音》採訪時質疑，這違反了中共修憲的正常程序，恐有遇到抵制的可能性，他認為在釐清這個宣布究竟意味著什麼前，「要搞清楚它遇到的阻力有多大。」

至於中共為什麼要在這個時間點提出修憲？前美國駐中國大使芮效儉（J. Stapleton Roy）的解讀是試探人民的看法，由於此議題還存在一些需要解釋清楚的地方，所以應是想看看民眾對中共高層企圖更改領導人接班制度會有何反應。而中國官方也嚴格禁止民眾在網路上討論這項議題，可能是擔心民眾會表達反對態度。

包道格強調，習近平在兩屆任期結束後，即使繼續掌權，也沒有國家主席的頭銜，如此一來他將不能代表中國出現在國際場合，這並不是喜歡在國際舞台中代表中國身分的習近平所想要的。