21項罪名纏身 南韓前總統朴槿惠遭檢求刑30年

現年67歲的朴槿惠遭檢方求處30年徒刑。（歐新社）

2018-02-27 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕前年底掀起南韓政壇風暴的「閨密干政門」，前總統朴槿惠因此被彈劾下台，並被拘捕，至今已被關押近11個月，其閨密崔順實在本月13日遭判處20年有期徒刑，而21項罪名纏身的朴槿惠，今（27日）遭檢方求處30年有期徒刑。

據《韓聯社》報導，南韓首爾中央地方法院今天召開聽證會，朴槿惠本人並未出席，檢方向法院提請判處朴槿惠30年有期徒刑；檢方痛批，朴濫用總統權限擾亂國家綱紀、破壞憲法價值，成為南韓憲政史上首位被罷免的總統，給南韓歷史留下了無法抹去的污點，檢方同時還提請法院向其處以1185億韓元（約新台幣32億元）的罰款。

朴槿惠現年67歲，去年4月被控包括濫用職權、強迫企業出資、洩露公務機密等罪名，今年年初，再追加收受賄賂、違反選舉法和違反國家情報機構3項指控，朴槿惠總計被控高達21項罪名，一審結果將在3月底至4月初之間宣判。

朴槿惠閨密崔順實13日被判處20年徒刑，由於崔順實的18項罪名指控中，有13項罪名與朴槿惠構成共謀，外界普遍認為崔順實的一審判決結果，將成為朴槿惠判決的風向球。

韓法律界人士分析指出，朴槿惠身為公務員，其權力和責任比平民崔順實更重，面臨的刑罰只會更加嚴厲，《韓聯社》甚至表示，朴槿惠恐面臨無期徒刑的重判。