俄國3月總統大選 竟推「內衣爆乳妹」廣告催票

為刺激2018年俄羅斯總統大選的投票率，俄羅斯男性雜誌《Maxim》拍攝了「內衣爆乳妹」廣告催票。（圖片擷取自太陽報網站）

2018-02-27 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選將於今年3月18日舉行，為刺激投票率，俄羅斯男性雜誌《Maxim》拍攝了「內衣爆乳妹」廣告催票。外界懷疑，這系列性感廣告，是由現任俄羅斯總統普廷的陣營要求拍攝。

英媒《太陽報》（The Sun）報導，下月18日就是俄羅斯總統大選，為刺激投票率，俄羅斯雜誌《Maxim》找來許多辣妹，拍攝「內衣爆乳妹」廣告。廣告中可見，多位辣妹半裸，或身穿性感內衣，在投票所擺出投票或手持選票的姿勢，並搭配「歡迎來到成人世界！」「一開始有點嚇人，但是很快就想再來一次」、「你確定滿18歲了嗎？」「讓所有在投票所發生的事都留在投票所...」等標語。

《Maxim》雜誌主編馬倫科夫（Alexander Malenkov）沒有透露此系列廣告的委託人身份，但證實廣告的拍攝目的是宣傳總統選舉，馬倫科夫也承認這種做法「有點荒謬」。《太陽報》推測，找性感女郎拍攝廣告，主要是為了刺激年輕男性選民出門投票。

外界認為，由於普廷須在3月18號的第一輪投票中獲得超過50％的選票才能連任，為催出更多選票，普亭陣營很可能就是性感廣告背後的客戶。而普廷若順利連任，其任職俄羅斯總統的時間將達20年。