非法捕魚 中國5漁船遭阿根廷海警砲轟逃命8小時

中國漁船近日再次被發現，於阿根廷的經濟海域內非法捕魚，引發阿根廷海岸警衛隊朝中國漁船開火。（圖片擷取自阿根廷海岸警衛隊推特）

2018-02-27 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國漁船曾因2016年在阿根廷漁場非法捕魚，遭阿根廷海岸警衛隊擊沉漁船。中國漁船近日再次被發現，於阿根廷的經濟海域內非法捕魚，引發阿根廷海岸警衛隊朝中國漁船開火。

綜合外電報導，據阿根廷海岸警衛隊24日在推特上發佈的聲明，上週四（22）有5艘掛著中國國旗的漁船在阿根廷經濟海域出沒，其中一艘船名為「京元626」（Jing Yuan 626）。當局表示，其中4艘船曾試圖衝撞海岸警衛隊的船隻，讓海岸警衛隊隊員陷入危險。

海岸警衛隊初以口頭和警示性開槍警告中國漁船，但中國船隻無視警告，使海岸警衛隊隨後以「機槍和大砲」朝中國漁船射擊。此舉目的在於破壞中國船隻的導航能力，且不會威脅船員生命。

由於22日當天天候不佳，海岸警衛隊花了近8個小時追捕中國漁船，之後阿根廷外交部下令海岸警衛隊結束追捕。據《ABC新聞》報導，中國駐阿根廷大使館尚未就22日的事件發表評論。中國《多維新聞》稱，此次追捕中無人傷亡，也無中國漁民遭到逮捕，涉事中國漁船疑隸屬北京一國企旗下的水產公司。