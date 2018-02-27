巴布亞紐幾內亞7.5強震 傳逾30死300多傷

巴布亞紐幾內亞南高地省昨（26日）晨發生規模7.5強震，許多建築物倒塌，還有山崩以及路面塌陷出現大洞的災情。（路透）

2018-02-27 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）南高地省（Southern Highlands）昨（26日）晨發生規模7.5強震，造成當地通信中斷，不過震央附近的赫拉省（Hela）行政長官透過衛星電話，表示地震已造成逾30人死亡，300多人受傷。

綜合外媒報導，這起規模7.5強震發生在當地時間昨晨3時44分左右（台灣時間26日清晨1點44分），震央在首都摩斯比港（Port Moresby）東北方大約560公里，大約在巴布亞紐幾內亞主島中心附近，地震深度35公里，規模5、6以上的餘震不斷，震央附近的南高地省及赫拉省通信、電力中斷，科莫機場（Komo Airport）也受創嚴重，被迫關閉。

初步災情報告顯示，南高地省首府曼迪（Mendi）至少13死，附近的庫圖布（Kutubu）和波塞福（Bosave）也傳出有18死的消息，超過300人受傷，許多建築物倒塌，還有山崩以及路面塌陷出現大洞的災情。

巴紐政府表示，政府評估團隊預計今天飛到受創嚴重的兩個省，並將動員軍方協助救災；外交部發言人李憲章表示，我駐巴紐外館人員平安，當地台商及僑胞亦無傷亡。

這次強震並無引發海嘯的危險。