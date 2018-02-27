跨國主導印度劫獄 全球「紅色通緝」的重犯落網

國際刑警組織全球通緝的恐怖份子Romi在香港落網。（取自網路）

2018-02-27 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方近日偵辦一起搶案，逮捕男子Romi，卻發現他是國際刑警組織「紅色通緝令」追緝的恐怖份子，不僅在印度境內犯案累累、擁槍彈、金援恐怖組織，並於2016年跨國主導震驚印度的劫獄案，犯案過程宛如電影情節，目前印度政府循外交管道，向香港政府要求引渡這名恐怖份子回國受審。

外媒報導，5名男子本月9日在香港尖沙咀犯下4.5億日元（約1.23億台幣）的竊盜案，港警追回這筆贓款，鎖定在印度出生，之後到香港讀書，並持有香港身分證29歲男子Romi涉嫌重大。

據指出，Romi也被控涉及去年3月在紅磡的320港元（約1200萬台幣）搶案，後來被保釋。不久前在九龍竊取自動櫃員機8000港元，並於21日警方路檢時將他逮捕。

印度媒體報導，2016年11月，發生轟動印度的劫獄案，約10名武裝份子假扮成警察，進入印度納巴（Nabha）監獄，殺死門口警衛後，救走錫克分離組織哈利斯坦武裝指揮官等6名囚犯，武裝份子離開時，向監獄掃射200多槍後逃走，全程不到10分鐘。

警方後來逮捕36人，落網嫌犯供出，Romi在香港成立「控制室」，跨國提供恐佈份子資金，並在香港指揮該起劫獄案、安排逃亡路線，讓他們順利駕車通過幾個邦。