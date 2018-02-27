談佛州槍擊 川普：沒武裝也會衝進現場

2018-02-27 04:12

〔中央社〕美國佛羅里達州本月稍早發生造成17人喪生的中學槍擊慘案，總統川普今天表示，不管自己是否武裝，如果在現場的話，他會衝進去。

法新社報導，各州州長今天齊集白宮，川普對他們說：「我真的覺得自己會跑進去，即使我沒有武器。」

「我想在場的各位，大部分也會這樣子做。只有在自己蒙受考驗的時候，你才會知道。」

佛州派克蘭（Parkland）這起槍擊14日發生時，一名武裝警察沒有制止槍手，川普曾口頭批評他「懦夫」。

川普今天說，布羅瓦郡（Broward County）某些警察的表現「坦白說，令人作嘔」、「他們絕對拿不到榮譽勳章（Medal of Honor）」。

川普重申實施更嚴厲背景查核、對事前警訊做出更有效率的反應、投入更多心理健康資源、禁用讓半自動武器能像機槍般連發的所謂「撞火槍托」（Bump stock）裝置等呼籲。

他說：「撞火槍托，我們正要把它除掉。我不管國會要不要這樣做，我自己要把它除掉。」

川普說他也見了全國步槍協會（NRA）領導階層，跟他們說：「各位，我們必須有所行動，我們必須進行背景查核。」

「如果看到精神病人，我不希望他會有槍。」

他說：「沒有人比我更擁護憲法第二修正案（Second Amendment）、沒有人比NRA更擁護憲法第二修正案。這些人很偉大，他們要採取行動。他們會這樣子做，我覺得，而且會很快。我認為他們也樂見這樣。但我們不希望有病的人有擁槍的權利。」

國會本週開議，如何處理全國槍枝暴力蔓延的問題，讓議員們壓力大增。有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，70%的美國民眾現在支持更嚴厲槍枝法，較去年10月大幅增加18個百分點。