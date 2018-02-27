習近平一人專政 專家：國際緊張恐加劇

中共將修憲，讓中國國家主席不受連任兩次的限制，習近平將可無限制續任。（法新社）

2018-02-27 00:05

〔中央社〕中共有意刪除國家主席兩任制規定，專家指出，中國走向獨裁專制將擴大它與西方強權間的分歧，在未來幾年，導致關於安全和經濟政策的國際緊張情勢加劇。

中共中央委員會建議，刪除「中華人民共和國憲法」中，有關中國國家主席和副主席連任不得超過兩屆的表述。這項提議為國家主席習近平無限期掌權清除了阻礙。

分析家警告，乍看之下，這展現習近平的絕對權力，但實際上，由於64歲的習近平顯然不願潛在政敵崛起，這可能反倒是個衰弱的跡象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國政體從傳統意義看來，一點都不民主，但中共黨內體制仍存在一定的權力制衡，改革派與保守派人士看著他們的權力與影響力隨著時間推移而跟著消長。

雖然許多黨內事務都是黑箱作業，大部分專家同意，中共存在黨內派系，例如前國家主席江澤民的「上海幫」。部分專家認為，習近平大規模的反貪腐運動本身，就是打擊派系異己和潛在政敵的工具。

在中共宣布研擬刪除國家主席任期限制後，「中國共產黨不可說的秘密」（The Party: The Secret World of China's Communist Rulers）作者馬利德（Richard McGregor）寫道，這「對他（習近平）位居黨內高層、遭受反貪腐行動打擊的大批政敵傳達一項警告：他不會下台」。

他指出：「習近平有能力在短時間內通過這項決定，無疑展現他已抓牢所有權力槓桿。」

馬利德寫道：「然而，讓他覺得需要這麼做的這項事實，很可能顯示他感受到必須積累更多權力的急迫感，以壓制他的敵人。」

這可能導致中共黨內更多反彈，因為過去寄望能夠安然度過習近平風暴的人，現在除了與他奮力一搏以自保之外，已別無選擇。

這或許也會導致這個全球人口最多國家未來的政局不穩，因為在習近平全盤掌控的共產黨中，想要成為接班人選的政治人物會前仆後繼運用各種手段謀求上位。

另外，報導指出，習近平較過去中國領導人，對台灣採取更強硬的路線。

分析家警告，在大權獨攬下，若中國出現經濟震盪或諸如台灣議題上發生外交政策危機，習近平很容易成為眾矢之的。

後者發生的可能性日益增加，因為，隨著華盛頓當局撤出亞洲而出現權力真空，中國尋求填補，外界認為，習近平政權的特點在於更為冒進且自信的軍事和外交政策。