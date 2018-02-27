德基民黨表決通過再組聯合政府 真正挑戰在下週

2018-02-27 00:09

首次上稿 26日 20:31

更新時間 27日 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國在經歷數個月的政治僵局後，由總理梅克爾（Angela Merkel）所帶領的保守派陣營，在本月6日與社會民主黨（SPD）達成協議，將共組聯合政府。梅克爾的基督教民主黨（CDU）26日以壓倒性票數，決定與社民黨共組聯合政府。

綜合外媒報導，基民黨在26日在柏林舉行黨代表大會，表決是否共組聯合政府，梅克爾也在表決前向基民黨代表發表演說，最後在975位代表中，只有27人投下反對票。

梅克爾在25日宣布基民黨新閣員的名單，將年輕的新血加入基民黨高層。26日除了表決聯合政府，基民黨也會表決克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）的黨秘書接任案。

克朗普凱倫鮑爾現年55歲，是薩蘭邦（Saarland）邦長，也是梅克爾的親密盟友，她甚至被媒體稱為「小梅克爾」。克朗普凱倫鮑爾雖是梅克爾的親密盟友，並在部分政治見解上與梅克爾相同，但雙方仍有分歧。

此外，共組聯合政府仍須面對最後一項挑戰。社民黨預計在下月4日，公布黨員針對共組聯合政府通訊投票的結果。社民黨的投票結果，將比這場表決更難掌握。若社民黨開票的結果為「不」，德國將面臨重新改選，否則就得迎接一個少數黨帶領的政府。