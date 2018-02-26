被老師酸「眼光放太高」 蜜雪兒回憶錄11月發行

美國前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）的回憶錄「Becoming」，將在今年11月13日發行。（路透）

2018-02-26 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）的回憶錄《Becoming》，將在今年11月13日發行。蜜雪兒表示，她希望藉此鼓勵讀者勇於追求理想，成為自己最想成為的人。

《路透》和《法新社》報導，出版社企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）執行長多勒（Markus Dohle）在週日（25日）宣布這項消息，並形容蜜雪兒是「我們時代最具代表性和令人佩服的女性之一」。

出版社表示，蜜雪兒的回憶錄包括她在芝加哥南部的童年生活，以及她帶著2個女兒隨丈夫入主白宮，成為美國第一位非裔第一夫人的生活。

蜜雪兒在一份聲明中表示，「撰寫《Becoming》是深刻的個人體驗。」「我談論自己的根，描述一個來自芝加哥南區的女孩如何找到自己的聲音。我希望我的經歷能啟發讀者尋找勇氣，成為他們心目中的自己。」

蜜雪兒在一個芝加哥社區長大，曾被老師說「把眼光放的太高」，但她無視老師的建議，申請入讀普林斯頓大學，最後也被錄取，之後更在哈佛法學院獲得學位。

這本回憶錄將以24種語言版本在全球同步推出，書本發行後，蜜雪兒將展開世界巡迴發表活動，細節之後會陸續公布。

歐巴馬夫婦去年告別白宮後，與企鵝藍燈書屋簽約出版回憶錄，據報版權金額超過6000萬美元（約17.6億新台幣）。