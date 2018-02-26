冬奧外交金牌! 專家認為非北韓莫屬

2018-02-26 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕本屆平昌冬季奧運已於昨日落幕，而贏得了許多鎂光燈的北韓，在體育賽事上卻只贏得2分，且南北韓女子冰球聯隊參與的5場比賽全部輸掉。不過，分析家指出，北韓儘管在體育項目出師不利，但外交表現幾乎可以拿下金牌。

綜合媒體報導，北韓共派出22名體育選手參加平昌冬奧，但多數選手成績並不好，總計只拿到2分，失分高達28分。分析家指出，其實對北韓而言，參加冬奧的目的不是贏得獎牌，而是為了塑造形象。

分析家認為，北韓想證明儘管他們受到制裁，但他們不是「流氓國家」，而北韓成功地做到了。北韓領導人金正恩的胞妹金與正參加冬奧開幕式，成為北韓這次外交的亮點。南韓國民大學（Kookmin University）教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示，「她（金與正）是傳遞訊息的完美人選」，並且讚美北韓當局非常理性、善於權謀，進行了1場智慧的外交。

儘管北韓的外交表現如此優秀，蘭科夫教授仍指出，北韓想透過此次冬奧緩和兩韓關係，效果將會受限，「問題不在於北韓與南韓的關係，而是北韓與美國的關係」，北韓與南韓針對核武談判毫無共識，南韓反而一直居中擔任斡旋的角色。而也有分析家認為，現在各界最需要面臨的問題，是之前因為冬奧延後的韓美聯合軍演。