居民平均75歲難照料 日本「貓島」貓咪將全結紮

愛媛縣的青島約有130隻貓咪生活在島上，而居民僅有13人，貓人比達10比1，因為電視台及網路報導，讓這座「貓島」暴紅，許多遊客搭船前往朝聖，島民也自發組成的「青島貓咪守護會」照料這些流浪貓。（圖擷自Twitter「猫の島 青島」）

2018-02-26 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣新北市有猴硐貓村，日本愛媛縣的青島則因貓和人的比例達10比1，而成為「貓島」暴紅，吸引許多遊客搭船前往朝聖，然而居住在青島上的居民僅僅只有13人，且平均年齡在75歲以上，難以負擔島上貓咪照料工作，決定將島上所有貓咪都做結紮手術。

據當地媒體《愛媛新聞》報導，愛媛縣的青島約有130隻貓咪生活在島上，而居民僅有13人，貓人比達10比1，因為電視台及網路報導，讓這座「貓島」暴紅，許多遊客搭船前往朝聖，島民也自發組成的「青島貓咪守護會」照料這些流浪貓，但島民年事已高，平均年齡在75歲以上，逐漸難以負擔照顧貓咪的​​工作，決定向市政府提出了向島上所有貓咪進行絕育手術的請求。

當地政府表示，將透過「動物基金」聯繫獸醫上島為貓咪們進行結紮手術，預計獸醫往來青島交通及住宿費用等約需40萬日元（約台幣11萬），將納入2018年度預算內。

自從「貓島」知名度傳開後，吸引大批遊客前往，假日的遊客數量更是可觀，許多人到當地拍攝貓咪，但大量觀光客的湧入也造成島上常住居民生活被打亂與環境衛生等問題。