心疼！5歲女童上舞蹈課 「這動作」毀她一生

女童在無照經營的舞蹈班上課，做出高難度的下腰動作，恐造成終生下半身癱瘓。（圖擷取自星洲網）

2018-02-26 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南5歲吳姓女童學舞蹈，卻在課程中因高難度的下腰動作受傷，導致大小便失禁、下半身恐永久癱瘓，更誇張的是，涉案的舞蹈教室竟是無照營業，老師也未受專業舞蹈訓練。

綜合中媒報導，吳媽媽表示，女兒已有舞蹈基礎，她為繼續培養女兒舞蹈天分，遂將她送至兒童舞蹈班上課，本月5日卻意外受傷。

調閱監視器畫面後發現，女童做完下腰「拱橋」動作後，未馬上起身，老師也未察覺異狀，接著又聽從指令，繼續平躺，做出「後腰向上拱」的動作，卻疑似重心不穩跌倒，這時女童已雙腿癱軟，倒地不起。舞蹈班老師見女童哭泣，才驚覺女童受傷，立即通知女童母親，並將女童送醫急救。

河南兒童醫院神經外科醫生指出，女童在受傷後，還做出「後腰上拱」等高難度肢體動作，造成脊隨損傷，導致排便功能出現障礙，恐有下半身永久癱瘓的可能。女童住院後，還問母親「我還能跳舞嗎？」令吳母和在場醫護人員心疼。

吳媽媽控訴，舞蹈班老師未在第一時間察覺女童異狀，向媒體投訴後，還意外揭發這間舞蹈教室根本就是無照經營，老師也未受專業訓練，才會讓5歲女兒在課堂中做出高難度的肢體動作，導致愛女下半身恐永久癱瘓，讓她相當自責。