2017被Google最多的5個人 有3個都涉及性醜聞...

奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）涉入性騷風暴，成為2017年Google搜索榜第5名。（法新社）

2018-02-26 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕Google公布2017年被搜索最多的5個人，分別是奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）、好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）、義大利女主持人托法（Nadia Toffa）、英國準王妃馬克爾（Meghan Markle）、《NBC》男主播勞爾（Matt Lauer），以上3男2女當中，男性全都涉及性醜聞。

據《德國之聲》報導，2017年Google搜索榜排名第5的凱文史貝西，遭男星安東尼瑞普（Anthony Rapp）踢爆曾在1986年對他伸出狼爪，凱文史貝西隨後在推特道歉並出櫃。緊接著美國熱門影集《紙牌屋》的8名劇組人員，也指控這位奧斯卡影帝性騷擾他們，讓Netflix不得不撤換掉主角凱文史貝西。

第4名的哈維溫斯坦，則面臨一連串的性侵強暴指控，多名女星站出來道出塵封多年的痛苦回憶。哈維溫斯坦事件催生社群媒體「#metoo」標籤的誕生，推特出現上百萬條相關推文，鼓勵受到性侵害的女性站出來發聲。

第3名義大利電視女主持人托法，可能不像上述兩人那麼有名，她在2017年11月播報義大利境內的一起核試驗，但後來證明完全是假新聞。

第2名英國準王妃馬克爾，是5人當中唯一一位不是因為負面消息上榜的人。她接受了哈利王子的求婚，兩人預定在今年結婚雙宿雙飛。

第1名《NBC》男主播勞爾，是2017被Google最多次的人，他因為涉嫌對同事性騷擾遭到《NBC》開除，也失去了主持多年的招牌晨間節目《Today》。

好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌多起性侵案，是2017年Google搜索榜第4名。（法新社）

義大利女主持人托法（Nadia Toffa）報導核試驗假新聞，當上2017年Google搜索榜第3名。（圖擷自Nadia Toffa臉書）

英國準王妃馬克爾（Meghan Markle）接受哈利王子求婚，是2017年被Google第二多的人。（路透）