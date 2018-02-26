習近平若稱帝帶給台灣什麼變動？ 美學者這樣分析

習近平若稱帝帶給台灣什麼變動？美國學者分析認為，如果習近平長期執政、甚至是終身掌權，短期內對台政策應該不會有大變動。，圖為中國國家主席習近平抵達越南峴港。（翻攝自APEC新聞中心大會畫面）

2018-02-26 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨現在有意廢除國家主席只能連任限制，被外界質疑是要「稱帝」。不過美國學者分析，如果習近平長期執政、甚至是終身掌權，短期內對台政策應該不會有大變動。

中國共產黨昨天正式提議修改中國憲法，希望廢除國家主席只能連任2屆的任期限制，這將使習近平在5年後可望繼續連任，習近平因此被質疑是想稱帝。不過美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）向《中央社》表示，即使習近平長期掌權，短期內對台政策應該不會有大變動。因為從短期來看，改變兩岸關係現狀並不是習近平的優先議題，然而未來幾年內仍可能會有變化。

葛來儀認為，中共提出要修改國家主席任期，目的是要讓習近平在兩個任期後仍可握有權力。但因為習近平沒明確訂出兩岸統一最後期限，因此此舉對台灣的意涵和影響仍不清楚。美國外交政策研究所亞洲主任戴傑（Jacques deLisle）也說，這項改變對北京對台政策帶來的影響不大，因為習近平已高度掌權，而中國對台政策一向緊抓在最高領導人手中。

戴傑表示說，權力更強大的習近平可能會對自身角色更重視，過去有觀點認為，中國這樣的「強權」必須領土完整，也就是將台灣納入中國主權。習近平權力的提升，可能會讓這類目標變得更迫切。但另一方面來看，假如習近平能長期執政，實現統一的時間壓力也會相對減少。