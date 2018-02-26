若習近平把中國帶回毛澤東時代 學者：將是死路一條

2018-02-26 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央委員會將在中共十九大三中全會中提案，刪除憲法中國家主席與副主席的「不得連任多於兩屆」的規定，被外界解讀為「稱帝」，而微博甚至封鎖「習近平」等關鍵字搜索。針對此發展，美國紐約城市大學政治學教授夏明指出，習近平要推行終身制會有阻力，而且中國人是否能接受「袁世凱」再度出現，仍令人感到職疑。

據《自由亞洲電台》報導，夏明指出，自己先前就意識到習近平不會在兩屆任期結束後就讓出位置，因為習近平在第二屆任期內成為美國式的「跛鴨總統」，還要考慮移交等問題，他的計畫也會因此受限。夏明表示，習近平上台後，透過反腐運動摧毀了黨內的敵對力量，同時抓捕維權律師和異議人士，更加嚴密地控制輿論和新聞媒體，剩下的都是給習近平抬轎子的人和個人崇拜之聲，廢除任期限制也就順理成章了。

不過，夏明也強調，習近平要推行終身制會有阻力，他直言：「袁世凱復辟當皇帝已經是一百多年前的事情了，中國人經過一世紀的啟蒙教育，會再次容忍百年聖君的出現？我感到懷疑。」

流亡德國的中國作家廖亦武表示，若習近平把中國帶回到毛澤東時代，將會是「死路一條」，針對部分輿論認為習近平正步上普廷後塵，但廖亦武認為：「我覺得中共中央的這一提議很荒誕，有人說習近平步普廷的後塵搞終身制，但是從俄羅斯來的人告訴我，雖然普廷和習近平一樣有權力欲，但是他們之間還有區別，普廷還有一個底線，那就是不能回到列寧和史達林的時代，不能再搞共產主義那一套東西。」